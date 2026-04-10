BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve 22 Nisan 2026 tarihine kadar sürecek süt ve süt ürünleri denetimleri kapsamında Bursa'da da yoğun kontroller gerçekleştiriliyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde özellikle yurtlar, hastaneler, okul kantinleri ile şarküteri ve market reyonları mercek altına alındı. Denetimler kapsamında peynir, kaşar ve tereyağı ürünlerinden numuneler alınarak laboratuvar analizine gönderilirken ürünlerde yağ oranı, bitkisel yağ varlığı ve katkı maddeleri titizlikle incelenirken; kaşar peynirlerinde sitrat ve fosfat tuzları, tereyağlarında ise yağ oranı kontrol edildi.

Okul kantinlerinde satılan süt ve ayran gibi ürünlerde de yağ ve protein oranları analiz edilmek üzere numune alındı.

Yetkililer, denetimlerin sadece süt ve süt ürünleriyle sınırlı kalmadığını; et ve et ürünleri, bal, baharat ve zeytinyağı gibi birçok gıda grubunu da kapsadığını belirtti. Bursa genelindeki denetimlerin aralıksız süreceği vurgulanırken, tespit edilecek uygunsuzluklara karşı gerekli idari işlemlerin gecikmeksizin uygulanacağı bildirildi.