Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen ‘Sokak Basketbolu Turnuvası’, gençlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Bursa Uluslararası Spor Festivali, dolu dolu spor etkinlikleriyle 17 ilçede devam ediyor.

19 Mayıs'ta düzenlenecek gösterilerle sona erecek Festival kapsamında Görükle’de düzenlenen ‘Sokak Basketbolu Turnuvası’ gençlerden büyük ilgi gördü.

Kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada, gençler hem kıyasıya maç yaptı hem de eğlenceli dakikalar geçirdi.

Heyecanlı anların yaşandığı turnuvanın sonunda kazanan dostluk ve kardeşlik oldu.