Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi açılış maçında TOFAŞ, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı kaptan Yiğitcan Saybir'in son salise basketiyle 90-89 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu açılış haftasında evinde Pizzabulls Bordo Bandırma'yı konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Bryce Jones, Efe Postel, Gave Brown, Yiğitcan Saybir, Terrell Carter beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketlerini Terrell Carter ile buldu. Yaptığı iyi savunmayla rakibini durdurmayı başaran Mavi Yeşilliler, Efe Postel, Terrell Carter ve Yiğitcan Saybir'in sayılarıyla 5. dakikaya 11-7 önde girdi. Jamuni Mcneace, Shavar Reynolds, Sadık Kabaca ile skor bulmaya devam eden ev sahibi takım, Bryce Jones ve Zach Nutall'ın basketleriyle ilk periyodu 27-16 önde kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyreğin başında üst üste sayılar bulan konuk Bordo Bandırma, 12.30'da farkı 2'ye (29-27) çekti. Rakip sayılarına Yiğitcan Saybir ve Zach Nutall ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir ve Gabe Brown ile 15. dakikada skoru 38-31 yapsa da konuk takım bir kez daha farkı eriterek Quentin Peterson'un üçlüğüyle 18.30'da 41-42 öne geçti. Çeyrek sonunda Gabe Brown, Bryce Jones ve Efe Postel ile sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 48-47 önde girdi.

Üçüncü periyoda da Gabe Brown'un basketiyle başlayan TOFAŞ, Bryce Jones, Zach Nutall, Terrell Carter ve Yiğitcan Saybir'in basketleri sonrası Zach Nutall'ın üçlüğüyle 23. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 66-52. Ancak bu bölümde rakibe 11-0'lık seri veren (66-63) Mavi Yeşilliler, bu seriye Jamuni Mcneace'in pota altı basketiyle son verirken, Jamuni Mcneace ve Bryce Jones'un basketleriyle Bursa temsilcisi son çeyreğe 75-68 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyodun başında Bordo Bandırma üst üste bulduğu sayılarla skoru 77-77 eşitlerken, son 5 dakikaya 77-81 önde girdi. Zach Nutall'ın sayılarıyla bitime 3.25 kala durumu 80-81 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Shavar Reynolds'ın basketi sonrası Gabe Brown ile bitime 14.6 saniye kala durumu eşitledi: 87-87. Bitime 1.5 saniye kala Quentin Peterson basketi bularak takımını 87-89 öne geçirse de faul atışını kaçırması sonrası kaptan Yiğitcan Saybir kendi sahasından maç kazandıran son salise basketini kaydederek takımını 90-89 galibiyete taşıdı.

Bordo Bandırma karşısında TOFAŞ'ta Yiğitcan Saybir 18 sayı ile takımın en skorer ismi olurken; Bryce Jones 15 sayı; Zach Nutall 15 sayı ve Jamuni Mcneace 11 sayı kaydetti.

Bu sonuçla 2026-2027 sezonuna galibiyetle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 2. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizli Basket ile kozlarını paylaşacak. Mavi Yeşilliler, BKT Eurocup'ta ise 29 Eylül Salı günü Alman temsilcisi NINERS Chemnitz'i ağırlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki sezonun ilk Avrupa mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.