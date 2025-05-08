Gölcük Belediyespor Genç Erkek Voleybol Takımı, Bilecik’te düzenlenecek olan Türkiye Voleybol Gençler Şampiyonası grup müsabakalarına katılmak için yola çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyespor Genç Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonluğu için Bilecik’e gitti. Türkiye Voleybol Gençler Şampiyonası gurup müsabakaları, 9-11 Mayıs tarihleri arasında Bilecik’te düzenlenecek.

Türkiye Şampiyonası hedefiyle çalışmaları tamamlayan Gölcük Belediyespor Genç Erkek Voleybol Takımı, grup müsabakalarına katılmak üzere Bilecik’e gitti. Türkiye Şampiyonluğu parolası ile yola çıkan takımı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Bilecik’e uğurladı.

Belediye hizmet binası önünde sporcularla bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Düzce Belediyespor, Sakarya Voleybol ve Manisa Şehzadeler Belediyespor ile oynanacak karşılaşmalarda genç sporcularımıza ve antrenörlerimiz Adem Özler ile Azad Ozan Budak’a üstün başarılar diliyorum” dedi.