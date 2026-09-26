A Millî Takımımız, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'taki açılış maçında Koceli'de konuk ettiği Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fransa'nın golünü 54. dakikada Mbappe kaydetti. Ay-Yıldızlı ekibimizin kalecisi Uğurcan Çakır, VAR'dan gelen izleme tavsiyesinin ardından 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri tribünden takip etti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta günün diğer maçında Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. İlk maçların ardından Belçika ve Fransa 3'er puanla grupta ilk iki sırayı paylaşırken, Türkiye üçüncü sırada yer aldı.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda saat 21.45'te İtalya'yı ağırlayacak.