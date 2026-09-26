Bursa Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Alperen Düzenci, yağlı güreşte 57 yıl sonra ilk kez düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Bursa'yı temsil edecek.

BURSA (İGFA) - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, 26 Eylül Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. 57 yıl sonra yeniden hayata geçirilen organizasyonda, 8 başpehlivan ve 84 pehlivan yer alacak. Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Sinan Yıldız ve Yusuf İslam Taş gibi başpehlivanların ter dökeceği Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Alperen Düzenci de er meydanına çıkacak. Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde mücadele edecek Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Alperen Düzenci, madalya için mücadele edecek. Saat 08.00'deki kura çekimiyle başlayacak Cumhurbaşkanlığı Kupası, saat 17.00'de yapılması planlanan başpehlivanlık final maçıyla sona erecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 'Büyükşehir Belediyesi olarak ata sporumuz güreşin hem şehrimizde hem de ülkemizdeki gelişimine katkı sunmak istiyoruz. Bursa'mızda şampiyon güreşçiler yetiştirmeyi, şehrimizin 'spor kenti' kimliğine güç katmayı ve ata sporumuza olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 57 yıl sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Bursa'nın da temsil edilmesini kıymetli buluyorum. Büyükşehir Belediyespor güreşçimiz Alperen Düzenci'ye er meydanında başarılar diliyorum' dedi.