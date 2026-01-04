Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 yılında noterlik hizmetlerinde önemli gelişmeler yaşandığını ve hem yurt içi hem de yurt dışı işlemlerde yüzbinlerce işlemin hayata geçirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noterlik hizmetlerine ilişkin 2025 yılı verilerini paylaştı.

Bakan Tunç, noterliğin adalet sisteminin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, yapılan çalışmaların mahkemelerin iş yükünün azalmasına ve toplumsal barışın sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Vatandaşların noterlik işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için önemli düzenlemeler hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Tunç, buna göre 2025 yılında nöbetçi noterliklerde toplam 761 bin 719 işlem gerçekleştirildiğini, ayrıca, yurt içindeki bir noterde yapılan işlemlerin başka bir noterden anında alınabilmesini sağlayan sistem üzerinden 476 bin 972 işlem kaydedildiğini belirtti.

Bakan Tunç, yurt dışı konsolosluklarda yapılan noterlik işlemlerinin de Türkiye'deki noterliklerden anında alınmasını mümkün kıldıklarını ve 2025 yılı içerisinde bu kapsamda 74 bin 97 işlem yapıldığını açıkladı. Noterlik kurumunu güçlendirmeye ve hizmetlerin standardını yükseltmeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Tunç, sistemin vatandaş odaklı bir şekilde geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.