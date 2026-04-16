Saadet Partisi Bursa Kadın Kolları Başkanı Hatice Ataş, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların yalnızca güvenlik zafiyeti değil, toplumsal bir çöküşün göstergesi olduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa Kadın Kolları Başkanı Hatice Ataş, son günlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Ataş, iki gün içinde iki okulda silahlı saldırı yaşandığını hatırlatarak, Kahramanmaraş'taki olayda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralı olduğunu belirtti. Yaşananların toplumda derin bir yara açtığını ifade eden Ataş, 'Bu tablo sadece bir güvenlik zafiyeti değil, toplumsal bir cinnetin resmidir' dedi.

Açıklamasında çocukların silaha erişiminin kolaylaşmasına dikkat çeken Ataş, mevcut sistemin hem güvenlik hem eğitim hem de denetim açısından ciddi sorunlar barındırdığını savundu. Şiddetin sosyal medya ve popüler kültür aracılığıyla normalleştirildiğini öne süren Ataş, çocukların ruhsal gelişiminin yeterince korunamadığını dile getirdi.

Yetkililere çağrıda bulunan Ataş, okul güvenliğinin artırılması, eğitim sisteminin yeniden ele alınması ve şiddeti besleyen unsurlara karşı daha etkin denetim yapılması gerektiğini vurgulayarak, parti olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Ataş, yalnızca adli soruşturmaların yeterli olmayacağını, toplumsal yapıyı güçlendirecek köklü değişimlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.