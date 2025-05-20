Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl ikincisi yapılacak olan Gran Fondo Bursa, 25 Mayıs’ta 30 farklı kentten 700 bisiklet sporcusunun katılımıyla düzenlenecek.BURSA (İGFA) - Bursa, 2025 takviminde Türkiye’nin en kalabalık Gran Fondo organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Amatör yol bisikletçilerinin vazgeçilmezi olan Gran Fondo yarışlarının Bursa etabı, Bursa Valiliği’nin himayelerinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda ve Türkiye Bisiklet Federasyonu onayıyla 25 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

Yarışların tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa'nın tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve spora verdiği değerle öne çıktığını belirtti. Gran Fondo yarışlarının, bisiklet severlere unutulmaz bir deneyim sunacağını vurgulayan Yıldız, "Bursa, sporun, bilimin, kültürün ve sanatın şehri olarak bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Gran Fondo yarışlarının başarıyla ve kazasız geçmesini temenni ederek organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Bursa Yarış Direktörü İsmail Aksoy, organizasyon hakkında bilgi verdi.

Yarış rotasının Nilüfer Özlüce Bulvarı’ndan başlayıp, Mudanya, Kumyaka, Tirilye, İpekyayla, Dereköy, Çekrice ve Hasköy gibi yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan köylerden geçeceğini belirtti. Sporcuların hem doğayla iç içe olacağını hem de zorlu bir mücadele vereceğini ifade eden Aksoy, “Türkiye’nin en kalabalık Gran Fondo yarışı olma özelliğini taşıyan bu etkinlik, sadece Bursa’dan değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcularla zenginleşecek. Yaklaşık 30 ilden bisiklet tutkunları aynı rotada buluşacak. Gran Fondo Bursa aynı zamanda Türkiye’de ilk kez bir bisiklet yarışında Kadınlar Kategorisi bulunan yarış olacak” diye konuştu.

Türkiye’de ilk kez bir bisiklet yarışında Kadınlar Kategorisi’nin olacağını ifade eden Referans Holding temsilcisi Elif Sezgin de kadın kategorisine sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını anlattı.