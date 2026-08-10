Bursa'da Osmangazi Belediyespor sporcusu Zeynep Berre Ocakoğlu ve partneri Beren Aşkar, İtalya'nın Salerno kentinde düzenlenen EUSA Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda Badminton Çift Kadınlar kategorisinde gösterdikleri üstün performansla Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

BURSA (İGFA) - Avrupa'nın dört bir yanından başarılı üniversite sporcularını bir araya getiren EUSA Avrupa Üniversiteler Oyunları, bu yıl İtalya'nın Salerno kentinde gerçekleştirildi. 17 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda farklı branşlarda mücadele eden sporcular, üniversitelerini ve ülkelerini en iyi şekilde temsil edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında yer alan Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu Zeynep Berre Ocakoğlu da badminton branşının Çift Kadınlar kategorisinde partneri Beren Aşkar ile birlikte korta çıktı.

PERFORMANSLARINI ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRDILAR

Turnuva boyunca sergiledikleri mücadeleci oyun, yüksek konsantrasyon ve istikrarlı performansla dikkat çeken Zeynep Berre Ocakoğlu ve Beren Aşkar, rakipleri karşısında ortaya koydukları başarılı performansın ardından finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan final mücadelesinde de oyun disiplininden ve kazanma azminden ödün vermeyen ikili, karşılaşmayı başarıyla tamamlayarak EUSA Avrupa Üniversiteler Oyunları Badminton Çift Kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonluğu unvanını elde etti.