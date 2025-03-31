Daha yaşanılabilir bir dünya için geri dönüşüme büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, gerçekleştirdiği eğitimlerle çocukları küçük yaşta sıfır atık konusunda bilinçlendiriyor.BURSA (İGFA) - 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Ayça Azak Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kreşi’nde eğitim gören okul öncesi ve kreş öğrencilerine, Osmangazi Belediyesi Sıfır Atık Müdürü Rüveyşa Burça Turan tarafından sıfır atık eğitimi verildi.

Verilen eğitimlerle çocukların küçük yaşta sıfır atık konusunda bilinçlenmesi amaçlandı. Ayça Azak Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kreşinde eğitim gören öğrenciler verilen eğitimleri dikkatlice dinleyerek atıkları geri dönüşüme kazandırarak çevreyi koruyacaklarının sözünü verdi.

Dünyanın geleceği için sıfır atığın ne kadar önemli olduğunu anlatan Osmangazi Belediyesi Sıfır Atık Müdürü Rüveyşa Burça Turan, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların küçük yaşlarda bu bilince sahip olmaları demek, ileri ki dönemde duyarlı vatandaş olmaları demektir. Sıfır atık konusu sadece atıklarını geri dönüşümü, tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi değil; kapsamlı bir sistemdir. Biz atıklarımızı ayrı toplayıp ayıklayarak, doğal kaynaklarımızı korur, enerji tasarrufu elde ederiz. Sera gazını azaltırız. Toprak ve su kirliliğinin önüne geçmiş oluruz. Atık depolama alanlarının ömrünü uzatırız. Osmangazi Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü olarak tüm atık guruplarını ayrı ayrı topluyoruz. Ambalaj atıklarımızı ayrı toplayarak ağaçların kesilmesini önlüyoruz. Geçtiğimiz 1 yıl içinde topladığımız atık yağ miktarıyla 5 adet doğancı barajını dolduracak suyun kirlenmesini engelledik. Bu sayede yeraltı ve üstü sularını korumuş olduk” diye konuştu.

Acil önlemler alınmazsa 2050 yılına kadar dünyadaki katı atık miktarının 3.8 milyar tona ulaşacağının ifade eden Turan, “Bir yılda tüm dünyada toplanan katı atıkları bir konteynere yerleştirdiğimizde ve bunları ardı ardına dizdiğimizde dünyanın etrafını 25 kez dolaşacak kadar bir uzunluk ortaya çıkıyor. Bir yılda tüm dünyada tekstil sektöründe harcanan su miktarı 86 milyon adet olimpik yüzme havuzuna eşit. Kullandığımız kıyafetlerin kullanım ömrünü 2 katına çıkartırsak atmosfere saldığımız sera gazı miktarını yüzde 44 oranında azaltırız. Sıfır atık sistemini benimsemek bunu hayatımıza geçirmek çevreye ve insanlığa büyük katkısı olan bir sistemdir. Bugünde inşallah burada küçük arkadaşlarımızla bu bilgilerimizi aktararak onların bilinçlenmesini sağlayacağız” dedi.