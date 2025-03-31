Dünyanın en büyük holografik hayvanat bahçesi ve dijital deneyim merkezi Katılım Emeklilik DigiZoo, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle düzenlediği etkinlik ile çocuklara keşiflerle dolu, unutulmaz bir gün yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana “Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir” diyerek ilköğretim çağındaki çocuklara okul dışı eğitim desteği vermeye odaklanan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çatısı altındaki 50 çocuk, Katılım Emeklilik DigiZoo’nun sunduğu dijital deneyim alanında birçok canlı türünü üç boyutlu hologramlarla keşfetme fırsatı yakaladı.

Türkiye'de katılım esaslı sigortacılığın ve bireysel emekliliğin öncüsü Katılım Emeklilik, sunduğu yenilikçi ürünlerle gençlerin ve çocukların geleceklerini teminat altına alırken aynı zamanda daha fazla çocuğa ulaşarak yaşamlarının her alanında yanlarında olmayı ve hayatlarına dokunmayı hedefliyor. Erken BES ürünüyle 165 binden fazla çocuğun geleceğini teminat altına alan Katılım Emeklilik, çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği DigiZoo ile çocuklara eğlenirken öğrenme imkânı sunuyor.

Türkiye’nin önde gelen dijital tasarım stüdyosu ve teknoloji şirketi PolyVision ve Katılım Emeklilik iş birliği ile hayata geçirilen ve bin beş yüz metrekarelik alana sahip Katılım Emeklilik DigiZoo’da çocuklar, Laboratuvar, Avatar Ormanı, Dinozorlar Alanı, Günümüz Doğa Canlıları ve Denizaltı alanlarını gezerek nesli tükenen dinozorları da görme fırsatı yakaladı.

Ayrıca yeni nesil teknolojiler ve yapay zekâ algoritmalarının birleşimiyle oluşturulan bu etkileyici atmosferde kelebeklerle interaktif bir iletişim kurma imkânı da buldular.

Giriş alanında kurulu "Dino ile selfie" ve "animatik köpeği sev/besle" gibi ekranlar ile eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar ışık tünelinden geçerek çağlar öncesine, holografik dinozorlar dünyasına dijital bir yolculuk yaptı. Çocuklar bu büyüleyici evrende, dinozor türlerini keşfederken, kum havuzunda gizlenmiş dinozor fosillerini gün yüzüne çıkarmanın heyecanını yaşadı.