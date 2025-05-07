Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği’nde binlerce kişi baharın gelişini büyük bir coşkuyla karşıladı.BURSA (İGFA) - Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü olan Hıdırellez, Osmangazi Belediyesi’nin Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu ve Osmangazi Kent Konseyi işbirliğinde düzenlediği coşkulu etkinlikle kutlandı. Kamberler Parkın’da gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği’ne, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda Osmangazili vatandaş katıldı.

Oldukça renkli görüntülere sahne olan Hıdırellez Şenliği, Hıdırellez ateşinin yakılmasıyla başladı. Başkan Aydın, protokol üyeleri ve vatandaşlar, yakılan ateşin üzerinden atlayarak, yeni yılla ilgili güzel dilekler diledi. Ateşin üzerinden atlanmasının ardından etkinliğe katılanlar, müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek Hıdırellez’i kutladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hıdırellez Şenliği’nde yaptığı konuşmada, “Çocukların, gençlerin ve yaşlıların katılımıyla hep beraber güzel bir Hıdırellez kutluyoruz. Hıdırellez bizlere, bolluk, bereket, sağlık, huzur ve başarı getirsin. Birlik ve beraberlik içiresinde nice mutlu Hıdırellezlerde buluşmayı diliyorum” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de, “Gemlik’te Hıdırellez’i büyük bir coşkuyla kutladık. Osmangazi’deki kardeşlerimizi de bu özel günde yalnız bırakmayalım dedik. Baharın müjdecisi Hıdırellez,hepimiz için kutlu olsun” diye konuştu.

Hıdırellez Şenliği’ne katılan vatandaşlar, Başkan Aydın’a yoğun ilgi gösterdi ve bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.