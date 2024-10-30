BUÜ Büyükorhan MYO Ormancılık Bölümü öğrencileri fidan yetiştiriciliği uygulama dersini yerinde öğrenmek için Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret etti.Gamze NAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü öğrencileri fidan yetiştiriciliği uygulama dersi için Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Fidan dikimi konusunda bilgiler alan öğrenciler, müdürlüğü de gezdi.

KO-MEK 20 yılda 1 milyon kursiyeri aştı KO-MEK 20 yılda 1 milyon kursiyeri aştı

Orman Fidanlık Müdürü Emre Civek ise öğrencilerle tek tek ilgilenirken, fidan yetiştirme aşamaları hakkında da kayda değer bilgiler verdi.

Kaynak: igf