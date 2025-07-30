Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Bursa’daki orman yangınlarına karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Termal kameralı dron ile nokta atışı müdahale sağlayan Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ile koordineli olarak saha çalışmalarına devam etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa’da çıkan orman yangınlarına karşı mücadele çalışmalarına ilk günden itibaren destek veriyor.

Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde hareket eden Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OSAD), son olarak Harmancık ilçesine bağlı Gedikören Köyü’nde soğutma ve müdahale çalışmalarını sürdürdü. Yangının yeniden başlamasını önlemek ve zarar gören alanların genişlemesini engellemek amacıyla 951 rakımlı bölgede çalışan OSAD ekipleri, termal kameralı dron teknolojisiyle riskli noktaları tespit ederek nokta atışı müdahalede bulunuyor.

İlk olarak Gürsu’daki yangına müdahale ettiklerini belirten OSAD ekip lideri Doğukan Kemer, Gedikören’de de aktif olarak sahada olduklarını ifade ederek, “Arazözlerle yapılan soğutma işlemleri devam ederken biz de arkadaşlarımızla birlikte yüksek kesimlerde tüten bölgelere müdahale ediyoruz” dedi.

“GÖREV TAMAMLANANA KADAR SAHADAYIZ”

Kemer, bölgede yaşayan vatandaşların da büyük bir özveriyle mücadeleye destek verdiğini vurgulayarak, “Kendi imkanlarıyla taşıma su sistemleri kuran köylüler, gece gündüz demeden bizlerle birlikte çalışıyor. Görev tamamlanana kadar sahadayız” ifadelerini kullandı. Dron ile yapılan çalışmaların hız kazandırdığına dikkat çeken Kemer, “Termal kamera ile yangının sıcak noktalarını hassas şekilde tespit ederek Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerine iletiyoruz. Bu sayede zaman kaybetmeden doğrudan müdahale yapılabiliyor” diye konuştu.

OSAD ekibinden Mehmet Mümin ise, “İlk günden beri farklı bölgelerde aktif olarak görev alıyoruz. Zor arazi koşullarına rağmen elimizden geleni yapıyoruz. Bazen ateş atlamaları gibi tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalıyoruz ancak mücadeleye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.