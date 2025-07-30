Bursa’nın Gürsu, Kestel, Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye İnegöl Belediyesi de tüm gücüyle destek verdi. Yangının başlamasıyla birlikte hızla organize olan ekipler, hem tahliye hem de yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katkı sağlamak üzere çeşitli araç ve personeli bölgelere sevk etti.BURSA (İGFA) - Gürsu-Kestel bölgesindeki orman yangınları için İnegöl Belediyesi tarafından 1 adet su tankeri, 3 adet tahliye otobüsü, 2 adet yükleyici (loader), 2 adet taşıyıcı (lowbed) araç ve 1 adet hayvan taşıma tırı bölgeye yönlendirildi. Gönderilen bu araçlarda görev yapan toplamda 11 personel, aktif bir şekilde tahliye ve destek çalışmalarına katıldı. Özellikle otobüslerin vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilmesinde önemli bir rol üstlendiği, yükleyici ve taşıyıcı araçların ise yangının yayılmasının önlenmesine yönelik faaliyetlerde görev aldığı belirtildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Orhaneli ve Harmancık bölgesindeki yangınlara da desteklerini sürdüren İnegöl Belediyesi, bu bölgeye de 1 adet su tankeri, 2 adet yükleyici (loader) ve 1 adet taşıyıcı araç gönderdi. Bu araçlarda da toplam 7 belediye personeli görev aldı. İtfaiye, AFAD ve orman ekipleriyle koordineli şekilde çalışan İnegöl Belediyesi ekipleri, yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sundu.

İNEGÖL’ÜN YARDIM ELİ YANGIN BÖLGESİNE ULAŞTI

İnegöl Belediyesi yangınla mücadele çalışmalarına yalnızca araç ve personel desteğiyle değil, insani yardımlarla da katkı sağladı. İnegöllü vatandaşların destekleriyle temin edilen yardım malzemeleri, belediye ekipleri tarafından yangın bölgesine ulaştırıldı. Yardımlar, Kızılay’ın dağıtım ekiplerine teslim edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunarak yangınla mücadeleye katkı sağlayan tüm ekiplere teşekkür etti. Başkan Alper Taban, “Yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarına destek veren, büyük bir özveriyle görev yapan ekip arkadaşlarımı ve tüm destek ekiplerini tebrik ediyorum. Bursa genelinden ve çevre şehirlerden gelen desteklerle birlikte, karadan yürütülen yoğun mücadeleye hava araçları da dahil edildi. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle etkili bir müdahale gerçekleştirildi. Rabbim bir daha böyle afetleri yaşatmasın inşallah.” İfadelerini kullandı.