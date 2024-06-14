Bursa'da 2 bin 25 okulda 24.762 derslikte 42 bin 129 öğretmen ve 699 bin 229 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda gerçekleştirilen karne töreni ile sona erdi.BURSA (İGFA) - Öğrenciler karnelerini Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın elinden aldığı törene, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulundaki törene katılan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindeki protokol, karne töreninin ardından okulun öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti.

2024-2025 eğitim- öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.