Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, fiziksel aktivite gösterileri ve farkındalık yürüyüşleriyle sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

BURSA(İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında öğrencilerde fiziksel aktivite bilinci oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' hedefleri doğrultusunda düzenlenen programların ilki, Nilüfer Şehitler Ortaokulu ev sahipliğinde yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından toplumda fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü, Bursa genelinde geniş katılımlı etkinliklerle kutlandı.

Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen programa Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Nilüfer İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Aydın Comart, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Hüseyin Somer, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi sorumluları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, sağlıklı nesiller yetiştirmenin temelinde hareketli yaşam alışkanlığının bulunduğunu belirterek, teknolojinin hareketsiz yaşamı artırdığı günümüzde çocukların fiziksel aktiviteye yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bulut, düzenli fiziksel aktivitenin kalp sağlığını koruduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve obezite riskini azalttığını vurgulayarak, küçük yaşlarda kazanılan sağlıklı alışkanlıkların çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan fiziksel aktivite gösterileri ilgiyle takip edilirken, program renkli görüntülere sahne oldu. Gösterilerin ardından öğretmenler, öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında, fiziksel hareketliliğin bireysel ve toplumsal sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekilmeye devam ediliyor. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelinde farklı etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi.