Milli Eğitim Bakanlığı ile Arkas Holding arasında, İzmir'in Urla ilçesinde gastronomi alanında eğitim verecek yeni bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinin yapımı için protokol imzalandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Lucien Arkas'ın katılımıyla Bakanlıkta gerçekleştirilen imza töreninde, gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim verecek okulun tüm yapım maliyetinin hayırsever desteğiyle karşılanacağı açıklandı. Protokol kapsamında Urla'da inşa edilecek mesleki ve teknik Anadolu lisesinin yanı sıra uygulama tesisi ve öğrenci pansiyonu da yapılacak.

Projenin, mesleki ve teknik eğitim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir'in zengin mutfak kültürü, tarımsal üretim çeşitliliği ve turizm potansiyeliyle gastronomi eğitimi açısından öne çıkan şehirlerden biri olduğuna dikkat çekilirken, yapılacak yatırımla yerel mutfak kültürünün korunması ve geliştirilmesi, coğrafi işaretli ürünlerin değerlendirilmesi ve gastronomi turizminin desteklenmesinin amaçlandığı duyuruldu.

Yeni eğitim yatırımının, gastronomi sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sunması bekleniyor.