Bursa'da birçok kurum ve kişinin katılımıyla, halkın hak ve özgürlüklerinin korunması için kararlılıkla mücadele edileceği tekrar vurgulandı. Düzenlenen basın açıklamasında, demokratik hakların savunulmasının hayati bir sorumluluk olduğu belirtildi.BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası, KESK, DİSK, TMMOB, Bursa Demokrasi Güçleri ve BAOB’un ortaklığıyla düzenlenen halkın hak ve özgürlüklerini savunma kararlılığını bir kez daha vurgualdı.

BAOB Ortak Toplantı Salonu’nda gerçekleşen basın açıklamasına çok sayıda katılımcının destek verirken, halkın hak ve özgürlüklerine yönelik baskılara karşı kararlılıkla mücadele edileceği kaydedildi.

Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muhsin Güllü tarafından okunan açıklamada, demokratik hakların savunulmasının meşru ve hayati bir sorumluluk olduğuna dikkati çekilerek, hiçbir baskının bu mücadeleyi durduramayacağı belirtildi.

Bursa Baro Başkanı Av.Metin Öztosun da Bursa Barolar Birliği'nin basın açıklamasını okudu.

Daha sonra Dr. Kadir Binbaş söz alarak, polis tarafından alıkonma sürecini detaylarıyla anlatarak, yaşadıklarının hukuk dışı olduğunu vurguladı. BAOB ortaklığıyla düzenlenen açıklamaya destek veren CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da, söz alarak dayanışma mesajlarını iletti.

Konuşmacılar, demokrasinin ve insan haklarının korunması için mücadelenin süreceğini ifade ederken etkinlik, katılımcıların birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.