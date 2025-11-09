Araştırmacı-yazar Ahmet Dinç'in kaleme aldığı 'Bozkürt: Ülkücü Kürtlerin Saklı Kalmış Hikâyesi - Biji Türkiye' adlı kitap yayımlandı. Eser, Kürt ve Zaza kökenli Ülkücülerin bilinmeyen hikâyelerini arşiv belgeleri ve tanıklıklarla ortaya koyuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Hayat Yayınları'nın 'Deşifre X Kitaplar' dizisinin ilk eseri olarak çıkan Bozkürt, Türkiye'nin terörsüz bir döneme adım atma umudunun konuşulduğu günlerde, kırk yılı aşan terör sorununa farklı bir pencereden bakıyor. Gazeteci Kamuran Akkuş'un editörlüğünü yaptığı 328 sayfalık kitap, 50'nin üzerinde Ülkücüyle yapılan görüşmelere ve kapsamlı arşiv çalışmalarına dayanıyor.

Kitap, Kürt ve Zaza bireylerin Ülkücü Hareket'e hangi sosyal, ideolojik ve kişisel motivasyonlarla katıldığını araştırıyor. Önsözü, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısını yaptığı 27 Şubat 2025 tarihinde kaleme alınan eser, 'PKK sonrası dönemde' Kürt milliyetçiliğine alternatif bir toplumsal alanın inşasına dikkat çekiyor.

Yazar Ahmet Dinç, yeni dönemi, 'Artık 'Bozkürtler' için, hasar gören ilişkileri ve müşterek gelecek hayallerini onarma zamanı. 'PKK sonrası' dönemde iki halk arasında gerçek birer tutkal olmalıdırlar.' sözleriyle değerlendirdi. Eserde, Alparslan Türkeş'in liderliğinde şekillenen MHP ve Ülkücü Hareket'in, Devlet Bahçeli ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi isimler etrafında örgütlenen Kürt kökenli kadroları ele alınıyor. 12 Eylül öncesinden günümüze uzanan tarihsel anlatılar, sadece biyografik değil, aynı zamanda kolektif hafızaya dair özgün veriler de sunuyor.

Kitapta ayrıca, Türkeş'in 1975'te Diyarbakır'da bir tank üzerinden yaptığı miting konuşmasına ait görsel ve belgeler de yer alıyor. Bu sahne, eserin simgesel anekdotlarından biri olarak dikkat çekti. Bozkürt, 'Bozkürt kavramı ne zaman ortaya çıktı?', 'Kürtler neden Ülkücü Hareket'e katıldı?', 'Dersim İsyanı'nda Bozkürtler hangi tarafta yer aldı?' gibi kritik sorulara yanıt ararken, arşiv belgeleri ve tanıklıklarıyla Türkiye'nin yakın siyasi tarihine ışık tutuyor.