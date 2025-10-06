Bursa Emniyet Müdürlüğü, motosikletli polis timlerinin şehrin her köşesinde vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 görev yapıyor. 'Hız, cesaret ve kararlılıkla' çalışan ekipler, il genelindeki trafik denetimlerinden devriye hizmetlerine kadar etkin rol üstleniyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, motosikletli polis timlerinin fedakâr çalışmalarını paylaştı.

Müdürlük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'Motosikletli Polis Timlerimiz, şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için görev başında. Hız, cesaret ve kararlılıkla' ifadelerine yer verdi.

Motosikletli timler, dar sokaklardan ana arterlere kadar Bursa'nın trafik akışını denetliyor, suçlara hızlı müdahale ediyor ve devriye hizmetleriyle halkın can güvenliğini koruyor.