Türkiye, Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026'nın ev sahibi olarak Sidney'den bayrağı devraldı. 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da düzenlenecek kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TUA ve SAHA İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek. Türkiye, küresel uzay diplomasisinde liderlik hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin 2026 Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Sidney'den devralınan bayrakla, 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da düzenlenecek IAC 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TUA ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

KÜRESEL UZAY DİPLOMASİSİNDE ÖNEMLİ ADIM

Dünyanın en prestijli uzay etkinliklerinden biri olan IAC, bilim insanları, mühendisler, sektör liderleri ve politika yapıcıları bir araya getiriyor.

Türkiye, IAC 2026 ile küresel uzay diplomasisinde sahneye çıkarak, bilimsel iş birliklerini güçlendirmeyi ve teknolojik vizyonunu dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

TUA, paylaşımında, '#IAC2026'da bilimsel iş birlikleri ve teknolojik vizyonumuz için tarihi bir adım atmaya hazırız' diyerek kongrenin Türkiye'nin uzay alanındaki iddiasını pekiştireceğini vurguladı.