Nevşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşadığımız iki büyük depremi unutmadı.

NEVŞEHİR (İGFA) - 11 ilimizde 50 binden fazla can kaybına ve on binlerce vatandaşın yaralanmasına neden olan ve asrın felaketi olarak adlandırılan bu deprem felaketi ülkemizin yaşadığı en acı felaketlerden birisi olarak tarihe geçti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı konuya dair yaptığı açıklamada '06 Şubat 2023 tarihi saat 04.17'de Kahramanmaraş-Pazarcık ve 13.24'de Elbistan merkezli meydana gelen depremlerin acısını hala yüreğimizde yaşıyoruz. 3 yıl önce bugün 11 ilimizi kapsayan maalesef çok büyük bir deprem yaşadık. Biz Nevşehir Belediyesi olarak insanı önceleyen belediyecilik anlayışı çerçevesinde kurumsal kapasitemizi her türlü felakete, müdahaleye en hazır halde tutmak için planlama ve eğitim çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz.

Asrın felaketi 6 Şubat depreminin üzerinden üç yıl geçti. Deprem gerçeğini unutmamalı ve bu konuda bilinçlenmek durumundayız. Bu konuda yaşanan deprem sonrası tavır koyan ve duruş sergileyerek depremzedelere kalbini açan bütün Nevşehirlilere ve ülkem insanına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde ciddi yıkıma neden olan ve Asrın Felaketi olarak nitelendiren bu büyük acıda yitirdiğimiz bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemizin ve milletimizin tekrar başı sağ olsun' diye konuştu.