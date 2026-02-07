İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde deprem bölgesindeydi. Aslan, Adıyaman'da depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de düzenlenen sessiz yürüyüşe katıldı; ziyaret programının devamında da bugün akşam saatlerinde Adana'ya geçerek Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

ADIYAMAN (İGFA) - 6 Şubat 2023'te 11 ilde yaşanan ve 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği büyük felaketin yıl dönümünde konuşan Nuri Aslan, 'Şehirlerimizi, canlarımızı kaybettik. Hayat kurtarmaya, umudu yeşertmeye hep birlikte koştuk. Yitirdiklerimizin anısını her zaman yaşatacak, yaşadıklarımızdan ders alacağız. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Allah bize bir daha böyle bir acı yaşatmasın' dedi.

ADIYAMAN'DA 04.17'YE SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Adıyaman'da gün boyu süren ziyaretlerin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yurttaşlarla birlikte, 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece depremin yaşandığı 04.17'de duran Saat Kulesi'ne doğru sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

BİNLERCE KİŞİ SAAT KULESİNE YÜRÜDÜ

03.40'ta başlayan yürüyüş öncesinde Atatürk Bulvarı kısmi olarak trafiğe kapatıldı. Binlerce yurttaş gece yarısından itibaren Valilik ve Saat Kulesi önünde toplandı. Yürüyüşün en önünde deprem arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli ile Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu madencileri yer aldı.

Valilik önünden başlayan yürüyüşe; Özgür Özel'in yanı sıra İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri, siyasetçiler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Ellerinde karanfiller ve Türk bayraklarıyla yürüyen yurttaşlar, zaman zaman 'Sesimi duyan var mı?', 'Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok' sloganları attı. Adalet Peşinde Aileleri ise 'Afet değil katliam, adalet istiyoruz' pankartıyla yürüyüşte yer aldı.

Saat Kulesi önünde Kur'an-ı Kerim okunurken, 04.17'de yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Duaların ardından karanfiller bırakıldı.

ADANA'DA ZEYDAN KARALAR ZİYARETİ

Nuri Aslan, Adıyaman programının ardından Adana'ya geçerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Ziyarette dayanışma ve birlikte mücadele vurgusu öne çıktı.Ziyaretten sonra Aslan ve Karalar Adana'daki deprem anma yürüyüşüne birlikte katıldı.