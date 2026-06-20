Adıyaman'ın Besni ilçesi, sporda gurur dolu bir başarıya daha imza attı. Berfin Polat, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Okullar Arası Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda rakip tanımadı, zirveye adını altın harflerle yazdırdı.

Ferit Binzet

ADIYAMAN (İGFA) -Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından organize edilen dev şampiyonada 48 kilogram kategorisinde mücadele eden genç sporcu, çıktığı tüm karşılaşmaları kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

Azmi, disiplini ve ringdeki üstün performansıyla dikkat çeken Berfin Polat, sadece bir şampiyonluk değil, aynı zamanda hem Adıyaman'a hemde Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Besni'den yetişerek dünya sahnesine uzanan bu büyük başarı, Adıyaman'ın spor potansiyeli için güzel örnek oldu.

Uluslararası arenada İstiklal Marşımzı okutmayı başaran genç sporcu, Türk sporunun yükselen yıldızları arasında yerini aldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü de bu tarihi başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, Berfin Polat'ın elde ettiği şampiyonluğun sadece bir spor zaferi değil, aynı zamanda gençler için ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Elüstü, bu başarıda emeği bulunan antrenör Serdar Meşen başta olmak üzere ailesine ve tüm destekçilere teşekkür ederek, yeni uluslararası başarıların geleceğine olan inancını dile getirdi.

Adıyaman'dan çıkan bir dünya şampiyonu olarak tarihe geçen Berfin Polat, kararlılığı ve başarısıyla yeni nesillere umut olurken, Türkiye'nin spor alanındaki gücünü de bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.