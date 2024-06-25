Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BESAŞ ekmek grubuna yaptığı zamma tepki gösteren Millet Partisi Bursa il Başkanı Hüsamettin Akyıldız, Başkan Mustafa Bozbey’e otopark gelirini aktarma önerisinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ markasıyla satılan ekmek grubuna yapılan zamlara tepki gösteren Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, “Halkın ekmeğine göz diktiniz.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BESAŞ ekmek zammına sert tepki gösteren Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, “Dar gelirlinin, emeklinin ezilmesi söz konusu olduğunda CHP’nin de, AK Parti'nin de birbirinden farkının olmadığı ve adeta birbirleriyle bu konuda uzlaşı içinde oldukları bir kez daha ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde 80 ve Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi yüzde 66 zam yaparak adeta halkın ekmeğine göz dikmiştir. Belediyelerin halka sunabilecekleri en zaruri destek olan ekmeği bile çok gören anlayıştakiler, Türkiye’nin hiçbir problemini çözemezler. Hiç kimsenin mazeret üretmeye hakkı yoktur. Vatandaşlardan oy isteyip dertlerine derman olacaklarını iddia edenler, ilk fırsatta sözlerini yerine getirmemiştir. Çare, ilkeli ve dürüst çizgisinden taviz vermeden; yalana, dolana, talana başvurmadan rahmani siyaset yapan Millet Partisi’dir." açıklamasını yaptı.

‘VATANDAŞIMIZ UMUTSUZ OLMASIN’

Hem iktidara, hem de Meclis’te grubu bulunan diğer partilere seslenen Hüsamettin Akyıldız, “Türkiye’nin problemlerini çözmede aciz içinde olduğunuzu bir önce kabul edin ve görevi derhal ehil olanlara bırakın. Türkiye’nin daha fazla zaman ve kan kaybetmeye tahammülü kalmamıştır”dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e çağrıda bulunan Millet Partisi Bursa İl Başkanı, “Otoparkları ücretsiz yapacağınıza, oradan gelecek geliri BESAŞ’a aktararak ekmek fiyatını sabit tutabilirdiniz. Vatandaşlarımıza da sesleniyorum... Umutsuz olmayın. Çünkü Millet Partisi var! “dedi.