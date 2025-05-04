MÜSİAD Bursa Şubesi öncülüğünde düzenlenen toplantıda, mesleki eğitimin sanayi ile entegrasyonu için yeni iş birliği adımları değerlendirildi.BURSA (İGFA) - Bursa’da, mesleki ve teknik eğitimin sanayi ile entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından bir toplantı düzenlendi.

Sektör temsilcileri, okul müdürleri ve Milli Eğitim yöneticilerinin katıldığı buluşmada, mesleki eğitimin niteliğini artırma, sektör ihtiyaçlarına uygun becerilerin eğitim programlarına entegrasyonu ve öğrencilere staj ile mentörlük imkanlarının genişletilmesi konuları ele alındı.

MÜSİAD Sektör Kurulları Başkanı Fatih Özkul, “İşletmelerimiz öğrencilerimize kapılarını açıyor. Staj ve mentörlükle usta-çırak ilişkisini modern bir şekilde canlandırıyoruz. Bu, hem öğrencilerimiz hem de sektörümüz için bir kazanım” dedi. Özkul, Bursa sanayisinin gelecekteki ihtiyaçlarını öngörerek meslek liselerini bu dönüşüme hazırladıklarını belirtti.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, 16 sektör kurulunu 18 meslek lisesiyle eşleştirdiklerini vurgulayarak, “Meslek lisesi memleket meselesidir. Ailelerin bakış açısını değiştirmek için velileri de sürece dahil edeceğiz. Amacımız, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü meslek liselerinde yetiştirmek” diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, “Sanayimizin gelişimi eğitim sistemimizle doğrudan bağlantılı. MÜSİAD ile yürüttüğümüz eşleştirme modeli, Türkiye’ye örnek olacak. Mesleki eğitime dijital yetkinlikler ve 21. yüzyıl becerilerini de entegre ediyoruz” dedi.

Toplantıda, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve okul-sektör eşleşmelerinin sürdürülebilirliği için fikir birliğine varıldı.