Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentin tarihi kimliğini yansıtan adreslerde birbirinden farklı programlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Sergi, sempozyum, söyleşi, gösteri, şenlik ve tarihi turlarla zenginleştirilen Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yıl dönümü etkinlikleri takvimine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek 'Fethin 700. Yılı Mehter Konserleri' de eklendi.



'Saltanat Kapı'da 28 Ağustos'a kadar her cuma saat 18.00'de yaşanacak mehter coşkusunun ilki vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa'nın tarih kenti kimliğini yansıtan noktaların başında gelen 'Saltanat Kapı'daki konserde vatandaşlar, mehterana eşlik ederek tarihi marşların coşkusuna ortak oldu.

Vatandaşlar, etkinliğin gelenek ve kültürel anlamda yaşatılmasına katkı sağladığını belirterek programdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.