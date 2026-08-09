Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Gazisi Ali Çağlayan'ı evinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kıbrıs Gazisi Ali Çağlayan'a yönelik gerçekleştirilen ziyareti kamuoyuyla paylaştı.

Osmangazi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü tarafından gazinin ikamet adresinde gerçekleştirilen ziyarette Ali Çağlayan'ın hâl ve hatırı soruldu, sağlık ve genel durumu hakkında bilgi alındı.

Ziyaret kapsamında Kıbrıs Gazisi Çağlayan'ın talep ve ihtiyaçları da dinlenerek, kendisine sunulabilecek destekler değerlendirildi.