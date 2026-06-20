Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müze Buluşmaları' kapsamında gerçekleştirilen 'Toprağın Belleği' söyleşisinee, Prof. Dr. Fahri Işık konuk oldu. Işık, 'Hiç Hellen olmayan Anadolu'ya Sahiplik' konusunu ele aldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve toplumla buluşturulması amacıyla hayata geçirdiği 'Müze Buluşmaları', alanında uzman isimleri Manisalılarla bir araya getirmeyi sürdürüyor. Manisa Kurtuluş Müzesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında, akademik yaşamı boyunca Anadolu uygarlıkları üzerine önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Fahri Işık, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener de katıldı.

'Hiç Hellen olmayan Anadolu'ya Sahiplik' adlı sunumunda Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerinden başlayarak uygarlık tarihindeki gelişim sürecine değinen Prof. Dr. Fahri Işık, arkeolojik bulgular ve farklı dönemlere ait örnekler üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Çatalhöyük'ten Batı Anadolu uygarlıklarına uzanan sunumunda, Anadolu coğrafyasında izlenebilen tarihsel sürekliliğe dikkat çeken Işık, geçmişe geniş bir perspektiften bakmanın önemini vurguladı.

Anadolu'nun Geçmişine Bütüncül Bakış

Farklı dönemlerde görülen tanrıça figürleri, kaya kutsal alanları ve yerleşim gelenekleri üzerinden örnekler paylaşan Işık, binlerce yıllık süreç içerisinde görülen ortak unsurların Anadolu tarihini anlamada önemli ipuçları sunduğunu belirtti. Batı Anadolu'nun uygarlık tarihindeki yerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Işık, Anadolu'nun geçmişinin birbirinden kopuk dönemler halinde değil, uzun bir tarihsel süreç içerisinde ele alınması gerektiğini ifade etti. Işık, 'Anadolu tarihine parçalar halinde değil, başlangıcından bugüne uzanan bir bütün olarak bakmalıyız' diyerek geçmişten günümüze uzanan bağların önemine dikkat çekti. Kültürün toplumları bir arada tutan temel değerlerden biri olduğunu belirten Işık, 'Kültür, toplumun paylaştığı ortak gelenekler, ortak kurumlar ve birlikte yürüdüğü ortak yoldur; işte bu halktır' ifadelerini kullandı.

Program sonunda Prof. Işık'a çiçek ve hediye takdim edilirken 'Müze Buluşmaları'nın alanında uzman isimleri ve farklı disiplinlerden araştırmacıları Manisalılarla bir araya getirmeyi sürdüreceği belirtildi.