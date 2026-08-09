Bursa'da Nilüfer Belediyesi yönetim ekibi, mahalle muhtarlarından gelen talep ve öneriler doğrultusunda başlattığı saha ziyaretlerine devam ediyor. Sorunları yerinde tespit eden ekipler, mahallelerin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeyi hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kent genelinde hizmet kalitesini artırmak ve mahalle sakinlerinin taleplerine doğrudan yanıt vermek amacıyla saha turlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Emre Karagöz, Zerrin Güleş, Mahmut Demiröz ve Sinan Sarıbal ile ilgili birim müdürleri, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek altyapıdan çevre düzenlemesine kadar pek çok konuyu sahada inceledi.

İHTİYAÇLAR YERİNDE TESPİT EDİLDİ

Yönetim ekibi ziyaretler doğrultusunda Gökçe, Gölyazı, Fadıllı, Başköy, Akçalar, Çamlıca, Konak, Üçevler, Kültür, Tahtalı, 30 Ağustos Zafer, Kayapa ve Hasanağa mahallelerini inceledi.

Saha mesaisinde; 30 Ağustos Zafer Mahalle Muhtarı Halil Özçoban, Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcil, Başköy Mahalle Muhtarı Recep Uslu, Çamlıca Mahalle Muhtarı Hasan Serçe, Fadıllı Mahalle Muhtarı Nail Gülmez, Gökçe Mahalle Muhtarı Necmettin Atış, Gölyazı Mahalle Muhtarı Mustafa Cihanoğlu, Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu, Kayapa Mahalle Muhtarı Ali İhsan Dengiz, Konak Mahalle Muhtarı Hale Çağan, Kültür Mahalle Muhtarı Keziban Pehlivan, Tahtalı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kahya ve Üçevler Mahalle Muhtarı Sibel Uzun ile görüşüldü. Muhtarların ilettiği öncelikli talepler kayıt altına alınırken, çözüme yönelik adımlar da yerinde planlandı.

Ziyaretleri değerlendiren Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, 'Nilüfer'i ortak akılla yönetmek için mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımızla sürekli temas halindeyiz. İhtiyaçları masa başında değil, bizzat sahada muhtarlarımızla birlikte inceleyerek en doğru çözümleri üretmeyi hedefliyoruz. Kentimizin her noktasında yaşam kalitesini yükseltmek adına saha mesaimize kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.