Sinemaseverler bu hafta birbirinden farklı türlerde yapımlarla buluştu. Korkudan komediye, animasyondan dramaya kadar geniş bir yelpazeye yayılan 6 yeni film sinema salonlarında izleyicilerin beğenisine sunuldu.

İSTANBUL (İGFA) - Bu hafta vizyona giren yapımlar arasında Ziyaretçiler: Hesaplaşma (The Strangers: Chapter 3), Hayvan Çiftliği (Animal Farm), Keloğlan ve Hayvan Dostları, Karanlıktan Gelen (Nightborn), Şeytandan Satılık (For Sale by Exorcist) ve Kozalak Devri yer alıyor.

Vizyonun öne çıkanları

Renny Harlin'in yönettiği Ziyaretçiler: Hesaplaşma (The Strangers: Chapter 3), serinin üçüncü ve final filminde Maya'nın, onu hayatının kabusuna sürükleyen maskeli katillerle son kez yüzleşmesini anlatıyor.

George Orwell'in ünlü romanından uyarlanan Hayvan Çiftliği (Animal Farm), özgürlük hayaliyle ayaklanan hayvanların kendi çiftliklerinde yeni bir düzen kurma mücadelesini konu alıyor. Andy Serkis'in yönettiği, Nicholas Stoller'ın senaryosunu yazdığı animasyon filminde eşitlik ve özgürlük umuduyla başlayan isyan, zamanla yeni bir düzene ve beklenmedik sonuçlara evrilir.

Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek yerli animasyon Keloğlan ve Hayvan Dostları, Balkabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen sıra dışı bir ışığa tanık olan Keloğlan'ın Hayvanlar Şatosu sakinleri Tombik Tekir ve Civciv ile birlikte yolunu kaybetmiş gökyüzü sakini Yıldız Çocuk'u keşfetmesini anlatıyor. Film, Yıldız Çocuk'un özel güçlerini ele geçirmek isteyen Azmar Dede'ye karşı Keloğlan ve dostlarının verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

Esluğka'nın yönetmeninden Hanna Bergholm'un imzasını taşıyan Karanlıktan Gelen (Nightborn), kusursuz bir aile kurma hayaliyle Finlandiya ormanlarının derinliklerindeki ıssız eve taşınan Saga ve İngiliz eşi Jon'un, bebekleri doğar doğmaz oğlunda korkunç bir terslik olduğunu hisseden Saga'nın yaşadıklarını konu alıyor. Evlilikleri çatırdamaya başlarken yeni doğanlarıyla ilgili dehşet verici gerçeği yalnızca Saga sezmektedir:

Melissa LaMartina'nın yönettiği Şeytandan Satılık (For Sale by Exorcist), on yıldır Amerika'nın dört bir yanında perili evleri alıp satan başarılı emlakçı ve sertifikalı şeytan çıkarıcı Susan Price'ın hikâyesini konu alıyor. Asıl uzmanlığı kimsenin elinden çıkaramadığı lanetli evleri temizleyip satmak olan Susan, yıllar boyunca sayısız ruhu evlerinden tahliye ettikten sonra artık kendi hayalindeki evi bulmanın peşine düşer.

Özcan Başoğul'un yönettiği yerli komedi Kozalak Devri, köklü bir siyasi geçmişe sahip bir aileden geldiği yalanını uyduran İzzet'in belediye başkanlığı hayaliyle yola çıkıp köy muhtarlığı seçimlerinde yaşadığı olayları konu ediniyor.