Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamaları kapsamında Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri anlamlı etkinliklere imza attı.

BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler, kırmızı-beyaz renklerle donatılmış bir koreografi oluşturarak '102. Yıl' yazısı ve Türk bayrağı figürüyle Cumhuriyet'in gururunu taçlandırdı.

Daha sonra öğrenci ve öğretmenler Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde okul çevresinde yürüyüş düzenledi.

Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla yolda karşılaştıkları vatandaşlara ve esnafa karanfiller dağıtarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Yaklaşık 30 dakika süren yürüyüş, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve alkışlarla karşılandı.

Cumhuriyetimizin 102. yılında yapılan etkinlikler, hem öğrencilerimizin emeğini hem de Cumhuriyet coşkusunu yansıtan anlamlı bir anı olarak hafızalarda yerini aldı.