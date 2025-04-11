Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’yle ortaklaşa gerçekleştireceği proje kapsamında, ilçedeki basket sahalarını liseli öğrenciler yaptıkları tasarımlar ile güzelleştirecek.BURSA (İGFA) - Osmangazi’ye ve Osmangazililerin hayatınagüzellikler katmak adınaher alandahizmet üretenOsmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçedeki spor alanlarını güzelleştirecek yeni bir projeye imza attı.

Osmangazi Belediyesi ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Osmangazi sınırları içinde bulunan basketbol sahaları, Bursaspor’u ifade eden boyama çalışmalarıyla güzelleştirilecek. Proje kapsamında tasarım yarışması düzenlenecek.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri arasında yapılacak olan tasarım yarışmasına,gençler en güzel eserleriyle katılacak. Liseli öğrencilerin yaptığı tasarımlar, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Osmangazi Belediyesi ve Bursaspor temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alınacak. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek ve projeleri Osmangazi ilçesi sınırları içindeki basketbol sahalarına uygulanacak.

“BÜTÜN ÜMİDİMİZ GENÇLİKTE”

Bu projeyi çok önemsediklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki öğrencilerimiz bu proje ile ilçemizin ve kentimizin güzelleşmesine katkı koyacaklar. Aynı zamanda gelecek yaşamları için de kendilerine bir yol açacaklar. Öğrencilere ödev değil, görev verelim istedik. Umarım işbirliğimiz başka alanlarda da artarak devam eder. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi biz ülkemizi de geleceğimizi de gençlere emanet ediyoruz. Bütün ümidimiz gençlikte” dedi.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz ise,“Öğrencilerin kişiliklerine, sanatsal ve akademik gelişmelerine büyük katkı sunacak bu projede Osmangazi Belediyesi ile beraber olmak bize büyük bir mutluluk veriyor” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz, imzalanan protokolün ardından projenin başarılı olması temennisinde bulunuldu.