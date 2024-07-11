Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 13 öğrenciyi ve velisini Valilik Makamı'nda ağırladı.BURSA (İGFA) - Türkiye'de 2024 yılında gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavında (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan 13 öğrenci, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuğu oldu.

Velileriyle birlikte makamında öğrencileri ağırlayan Vali Demirtaş, başarılarından dolayı kendilerine ve ailelerini tebrik etti.

"Var olun çocuklar" diyerek 500 tam puan alan ve Türkiye birincisi olan öğrencilerin isimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Vali Demirtaş, "Mustafa Selim Akyol, Koray Şen, Zümra Arslan, Birsen Naz İçal, Bora Ceyhan, Elvin Ediz, İpek Soy, Ayşe Melek Kökbıyık, Kağan Konur, Kerem Sönmez, Sezin Esen, Atrahan Uygur Balcı ve Enes Konar adlı öğrencilerimizi Valiliğimizde ağırladık. Gurur kaynağımız evlatlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vali Demirtaş, başarılı öğrenciler çeşitli hediyeler takdim etti.

https://twitter.com/mahmutdemirttas/status/1811322411574296904