Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çekirge Mahallesi 1. Murat Caddesi'nde 400 metre uzunluğundaki yolda 650 ton asfalt yenileme çalışmasını tamamladı. Çalışmayla bölgedeki trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın daha yaşanabilir kent olması ve daha konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğinin önemli noktalarından olan Çekirge'de önemli bir çalışmayı tamamladı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Müdürlüğü ekipleri, Çekirge Mahallesi 1. Murat Caddesi'nde gece saatlerinde freze çalışmasına başladı. Gece boyunca çalışan ekipler, 400 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki caddede 650 ton asfalt yenileme çalışmasını da gün içerisinde bitirdi. Yapılan çalışmalarla birlikte bölgedeki trafik akışının daha güvenli, konforlu ve nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor.