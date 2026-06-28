Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türk Sporları Festivali'nde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 450 sporcu geleneksel okçuluk yarışlarında kıyasıya mücadele ederek ata sporlarının ruhunu Sukaypark'ta yaşattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu ile birlikte düzenlediği 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı Türk Sporları Festivali', Sukaypark'ta büyük coşku ve yoğun katılımla başladı.

Türk kültürünün köklü mirasını yaşatmayı amaçlayan festivalde geleneksel sporların heyecanı, rekabetin adrenalini ve ata sporlarının ruhu bir araya geldi. Festival kapsamında düzenlenen 'Kemhacı Hayreddin Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Koşusu'na Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 27 kulüpten toplam 450 sporcu katıldı. Miniklerden yıldızlar kategorisine kadar farklı yaş gruplarında mücadele eden sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Organizasyonun ilk gününde 8-9 yaş minik kızlar ve minik erkekler, 10-11 yaş minik kızlar ve erkekler, 12-13 yaş minik kızlar ve erkekler ile yıldız kızlar ve yıldız erkekler kategorilerinde yarışmalar gerçekleştirildi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda sporcuların gösterdiği performans izleyenlerden alkış aldı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Geleneksel kıyafetleriyle alana çıkan sporcular, Türk okçuluğunun asırlardır süregelen kültürünü yaşatırken, vatandaşlar da müsabakaları büyük bir heyecanla takip etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Kategorilerinde başarı elde eden sporculara ödüllerini Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Cemile Yılgör takdim etti. Sporcuların mutluluğu ve heyecanı törende renkli görüntüler oluştururken, aileler de çocuklarının başarısını gururla takip etti.

Geleneksel sporların yaşatılmasına büyük önem verdiklerine işaret eden Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, bütün sporculara başarılar diledi. Nallar, 'Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın bize açtığı bu yolda sporcularımızla birlikte yürümeye devam ediyoruz.' diye konuştu. Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Hüdavendigar Okçuluk Kulübü Başkanı Coşkun Yalçıntaş ile hünerlerini sergileyen sporcular da Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.