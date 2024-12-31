Bursa'nın iki ilçesini sınırlarına alan Grup 15 Kocaçay Deltası 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karar, yılın son Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ve Mudanya ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Grup 15 Kocaçay Deltası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirildi.

Söz konusu karar ile belirlenen sınır ve koordinatlarda tespit edilen bin 311 nokta, doğal zenginliklerin korunması amacıyla en üst düzeyde güvence altına alındı.

"Kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen bu statüyle birlikte, bölgedeki doğal yaşamın ve ekosistemin sürdürülebilir şekilde korunması hedeflendi.

KOCAÇAY DELTASI

6 bin 979 hektarlık yüzölçümüne sahip Kocaçay Deltası, Karacabeyin yaklaşık 25 kilometre kuzeyinde yer alıp, Marmara Denizi'nin güney kıyısında, Mudanya'yı da sınırlarına almaktadır.

Delta, Kocaçay'ın denize döküldüðü yerde oluşmuş lagünler, subasar ormanlar ve geniþ kumullar içermesi nedeniyle doğal yaşam açısından büyük önem taşır ve alanda Dalyan ve Arapçiftliği adında iki sığ lagün bulunur. Deltanın güneyinde yaprak döken ormanlarla kaplı tepeler uzanmaktadır.

Kocaçay Deltası, 2004 yılında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından Ramsar alanı adası olarak ilan edilmiş, Uludaü Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu ve Doğa Derneği alanı kuşlar açısından düzenli olarak izlenmekte ve kış ortası sukuşu sayımları yapmaktadır.