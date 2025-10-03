Bursa'da yaklaşık 97 bin küçük ve orta büyüklükteki işletmenin yangın, sel, deprem gibi afetlerin yanı sıra iş sürekliliğini tehdit eden risklere karşı sigorta güvencesi olmadığı ortaya çıktı.

BURSA (İGFA) - Türkiye ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlayan KOBİ'lerin ekonomik, iklimsel ve operasyonel risklerinin arttığı günümüzde, sigorta artık bir tercihten öte zorunluluk haline geliyor.

İklim krizi nedeniyle tüm dünyada yükselen bir risk faktörü haline gelen orman yangınları ve doğal afetlerin yanı sıra makine, elektronik cihaz, ekipman ve emtia gibi değerli varlıkların arızası veya kaybı gibi olası risklere karşı güvence sağlayan sigorta, işletmelerin telafisi yıllarca sürecek iş kayıplarının önüne geçilmesini de mümkün kılıyor.

Bursa'da tahmini verilere göre 96 bin 720 KOBİ vasfındaki işletmenin sigorta güvencesi olmadığını söyleyen Allianz Türkiye Elementer Ticari Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, kentte KOBİ'lerin yaklaşık yüzde 66'sına denk gelen bu rakamın sigorta bilinci açısından ciddi bir boşluğa işaret ettiğine dikkat çekti.

KOBİ'LERİN İŞ SÜREKLİLİĞİ İÇİN SİGORTA KRİTİK ÖNEMDE

Türkiye gibi doğal afet risklerinin yüksek olduğu bir coğrafyada özellikle deprem, sel, fırtına gibi olayların yanı sıra yangın, hırsızlık ve makine arızaları gibi tehditlerin de KOBİ'ler için öncelikli riskler arasında yer aldığını söyleyen Örkün, 'KOBİ'lerin büyük çoğunluğu bina, makine ve stok gibi fiziksel varlıklara dayalı çalışıyor; bu varlıklarda oluşacak zararlar, işletmenin iş sürekliliğini ciddi şekilde sekteye uğratabiliyor. Aynı zamanda çalışanlara veya üçüncü şahıslara yönelik maddi ve bedeni zararlar da işletmeler için önemli mali yükler oluşturabiliyor' dedi.

KOBİ'lerin artan afet frekansı, yükselen hasar maliyetleri ve uzun süreli iş kesintilerinin yaratabileceği sonuçlar konusunda yeterince hazırlıklı olmadığını söyleyen Örkün, Bursa'da yüzde 34'lerde seyreden sigortalılık oranlarını artırmak için yalnızca poliçe sunmak yetmiyor; aynı zamanda sigorta bilincini yükseltmek ve koruyucu çözümler geliştirmek gerektiğini belirterek, 'Allianz Türkiye olarak KOBİ'lerin dirençli ve sürdürülebilir yapılar haline gelmesi için proaktif bir rol üstleniyor ve uzman risk mühendislerimiz aracılığıyla KOBİ'lerle deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Sanal Risk Analizi hizmetimizle artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak, olası bir hasar meydana gelmeden önce risklerin tespit edilmesini ve önlenmesini sağlıyoruz. Bu süreci, Türkiye'nin ilk ve tek akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Teknik'te profesyonel danışmanlık hizmetleriyle tamamlayarak, yalnızca bireysel değil, toplumsal ölçekte de risk ve sigorta bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunmaya çalışıyoruz' diye konuştu.