Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Platformu'nun organizasyonunda; Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği öncülüğünde, Hatay Valiliği İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle yürütülen 'Savaş Mağduru Engelli Kardeşlerimize Akülü Sandalye Desteği' projesi kapsamında, Osmanlı mirasının kadim emanetçileri olan Bayır Bucak Türkmenlerine vefa örneği sergilendi.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşayan savaş mağduru şehit yakını, gazi ve engelli Türkmenlere akülü sandalyeler, bizzat bölgeye giden Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı tarafından teslim edildi.

Başkan Şahbazlı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'Bayır Bucak Türkmenleri, bizim tarihimizin, medeniyetimizin ve gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün burada Polis Memuru Mustafa Şahin'in katkılarıyla savaşın mağdur ettiği engelli kardeşlerimize akülü sandalyelerini ulaştırdık. Mustafa Şahin, her daim engellilerin, mazlumların ve şehit yakınlarının yanında olmuş; yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında bu vefanın timsali olmuştur. Bizler de onunla birlikte bu iyilik yolunda yürümekten gurur duyuyoruz.'