Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları'nda yeni dönem 3 Ekim Cumartesi günü başlıyor. 4-16 yaş aralığındaki çocukları kapsayan eğitimler, 12 farklı branşta gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Kış Spor Okulları, yeni dönemde de çocukları sporla buluşturmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin modern spor tesislerinde deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerle çocuklar hem spor yapacak hem de keyifli ve verimli zaman geçirme imkânı bulacak.

Basketbol, yüzme, voleybol, kort tenisi, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, karate, güreş, judo, satranç ve jimnastik olmak üzere toplam 12 farklı branşı kapsayan Kış Spor Okulları, 4'er haftalık 9 dönem halinde gerçekleştirilecek.

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Kış Spor Okulları'na katılmak isteyenler; Fethiye Spor Kompleksi, Acemler BUSKİ Spor Tesisleri, Şahin Başol Spor Kompleksi ve Hüdavendigar Spor Tesisleri'ne giderek istedikleri branşlara başvuru yapabilecek. Taekwondo ve güreş branşlarına katılmak isteyenler ise Emek Hatice Kübra İlgün Spor Tesisleri'nde kayıt yaptırılabilecek.

Yüzme eğitimlerine katılmak isteyenler de Mihraplı Yüzme Havuzu, Gürsu Yüzme Havuzu ve Kestel Yüzme Havuzu'ndan kendilerine uygun olan tesise başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kış Spor Okulları'yla ilgili detaylı bilgiye https://bbbgenclikkulubu.com/ adresinden ulaşılabilecek.