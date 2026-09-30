AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. ayağı olan MAPFRE İstanbul Tırmanma Yarışı, 40. yıl heyecanıyla 03-04 Ekim tarihlerinde Şile'de, Teke-Yeni Darlık Köyü arasındaki parkurda düzenlenecek.

İSTANBUL (İGFA) - 5 bin 100 metre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak yarış, İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından Şile Kaymakamlığı ve Şile Belediyesi, MAPFRE, T.T.O.K. ve Spor Toto katkılarıyla gerçekleştirilecek.

MAPFRE İstanbul Tırmanma Yarışı, 03 Ekim Cumartesi günü saat 13.30 ve 15.30'da gerçekleşecek antrenman çıkışları ile başlayacak.

4 Ekim Pazar günü ise saat 10.30'da birinci çıkış ile başlayacak organizasyon, 3 çıkışın tamamlanmasının ardından saat 16.30'daki ödül töreni ile sona erecek.