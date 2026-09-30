AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. ayağı olan MAPFRE İstanbul Tırmanma Yarışı, 40. yıl heyecanıyla 03-04 Ekim tarihlerinde Şile'de, Teke-Yeni Darlık Köyü arasındaki parkurda düzenlenecek.

İSTANBUL (İGFA) - 5 bin 100 metre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak yarış, İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından Şile Kaymakamlığı ve Şile Belediyesi, MAPFRE, T.T.O.K. ve Spor Toto katkılarıyla gerçekleştirilecek.

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MAPFRE İstanbul Tırmanma Yarışı, 03 Ekim Cumartesi günü saat 13.30 ve 15.30'da gerçekleşecek antrenman çıkışları ile başlayacak.

4 Ekim Pazar günü ise saat 10.30'da birinci çıkış ile başlayacak organizasyon, 3 çıkışın tamamlanmasının ardından saat 16.30'daki ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: aydinses