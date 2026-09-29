Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde eden Selçuklu Belediyespor Kulübü'nün halter ve kick boks branşlarındaki milli sporcularını Selçuklu Belediyesi'nde ağırladı

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyespor Kulübü bünyesinde mücadele ederek 2026 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atan milli sporcular, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın konuğu oldu. Selçuklu Belediyesi'nde gerçekleştirilen programda halter ve kick boks branşlarında dünya ve Avrupa dereceleri elde eden 5 milli sporcu ile antrenörleri yer aldı. Başkan Pekyatırmacı sporcularla elde ettikleri başarılar ve şampiyona süreçleri hakkında sohbet ederek kendilerini tebrik etti.

MERT CAN AKARSU DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı da uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcu Mert Can Akarsu, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 86 kilogram Full Contact kategorisinde rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Akarsu'nun elde ettiği altın madalya, Selçuklu Belediyespor Kulübü'nün uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Halter Takımı sporcuları, yıl içerisinde katıldıkları Dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli dereceler elde etti. Mısır'da 2-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda +110 kilogramda mücadele eden Selahattin Altın, dünya üçüncüsü oldu. Kolombiya'da 5-11 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda ise Mustafa Hamza Ciğer 60 kilogramda dünya ikinciliği elde ederken, Yiğithan Eroğlu 79 kilogramda dünya üçüncüsü olmayı başardı. Halter takımının başarılı sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda da kürsüde yer aldı.

Kosova'da 20-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Yiğithan Eroğlu 85 kilogramda Avrupa ikincisi olurken, Niyazi Avcı 55 kilogramda ve Mustafa Hamza Ciğer 60 kilogramda Avrupa üçüncülüğü elde etti.