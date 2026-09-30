İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki spor tesislerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları hayata geçirilirken bir yandan yeni merkezler de inşa ediliyor. Bostanlı'da hizmete alınması planlanan iki padel kortu için çalışmalarda sona gelindi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki spora, sporcuya, spor kurumlarına verilen katkılar artırılırken vatandaşların spora erişebilmesi ve katılım sağlaması adına da önemli projeler hayata geçiriliyor.

İzmir'de hem takım sporları hem de bireysel kariyer yolculukları yeni tesislerin inşa edilmesi ve var olanların yenilenmesiyle destekleniyor. Bu kapsamda Karşıyaka Bostanlı'da Yasemin Kafe yanında yer alan kısımda iki padel kortunun yapımında sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından iki kortun ekim ayı içinde hizmete alınması hedefleniyor.

'ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan inşaat mühendisi Faruk Mert, iki yeni kort yapımına ilişkin bilgi verirken, 'Önce zemin betonumuz atıldı, üstüne çelik karkas ve cam montajımızla devam ettik. Ekim ayında açmayı planlıyoruz. İzmir halkına güzel bir tesis kazandırmayı amaçlıyoruz. Cemil Başkan'ımızın vizyonu doğrultusunda bu ve bunun gibi birçok tesiste çalışmalarımız devam edecek' açıklamasında bulundu.

KORTLARIN ÖZELLİKLERİ HAKKINDA

İki kort 14-22 (308metrekare) ebatlarında olacak. Kortların çevresinde 2,87 metre yüksekliğinde ve 12 milimetre kalınlığında temperli cam ve galvaniz üzeri pvc kaplı(50-50-1,5 milimetre) tel örgü kullanıldı. Zeminde kalınlığı 12 milimetre olan fibrile sentetik çim lif yapısına sahip padel kortu yapıldı. Ayrıca altı metre yüksekliğinde sekiz aydınlatma direği de yerleştirilecek. Her direkte iki adet 250 w aydınlatma projektörü yer alacak.