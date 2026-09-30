TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Massimo Cancellieri, BKT EuroCup'ta aldıkları NINERS Chemnitz galibiyeti sonrası, 'En iyi kimyamızı yakalayabilmek için hâlâ çalışıyoruz. Savunma yapmaya devam ettik ve bu maçı kazanmanın anahtarının bu olduğuna inanıyorum' dedi.

BURSA (İGFA) - BKT EuroCup'ta 2026-2027 sezonuna 82-69'luk NINERS Chemnitz galibiyetiyle başlayan TOFAŞ'ta Başantrenör Massimo Cancellieri karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligden sonra Avrupa'ya da galibiyetle başlamalarının önemli olduğuna vurgu yapan İtalyan başantrenör şu ifadeleri kullandı; 'Zorlu bir maç oldu. Böyle olacağını biliyorduk. Demek istediğim, sahada en iyi kimyamızı yakalayabilmek için hâlâ çalışıyoruz. Benim hoşuma giden şey ise, her maç sırasında karşılaşabileceğimiz basketbol zorluklarına rağmen grubun sağlam bir grup olması, bir arada kalması ve adım adım, bir şeyler yaparken soğukkanlılık göstermesi oldu. Dolayısıyla bugün, onların geri dönüşüyle ve yakaladıkları seriyle karşı karşıya kaldığımızda ihtiyacımız olan şey tam olarak buydu. Savunma yapmaya devam ettik ve bu maçı kazanmanın anahtarının bu olduğuna inanıyorum.'

TOFAŞ Basketbol Takımı, BKT EuroCup C Grubu'ndaki ikinci maçını 6 Ekim Salı günü deplasmanda Cosea JL Bourg-En-Bresse ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. haftasında ise 3 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de deplasmanda Yukatel Denizli Basket ile kozlarını paylaşacak.