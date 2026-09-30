GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İtfaiye Haftası kapsamında belediye itfaiye personeliyle yemekte bir araya geldi.

Belediyenin Kale Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve itfaiye personeli katılırken, Başkan Köse, itfaiye personeliyle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

'HEPİNİZE MİNNETTARIZ'

Programda konuşan Belediye Başkanı Fuat Köse, itfaiye teşkilatının zorlu ve önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, görevleri başında fedakârca çalışan tüm personele teşekkür etti.

İtfaiyecilerin yalnızca yangınlarda değil, kaza, afet ve çeşitli acil durumlarda da 7/24 vatandaşların yardımına koştuğunu ifade eden Köse: 'Sizlerin cesareti ve kararlılığı sayesinde vatandaşlarımız kendini güvende hissediyor. Bir insan canını kurtarmak için kendi canınızı hiçe sayıyor, sorumluluk gerektiren bir görev yürütüyorsunuz. Göreve koştuğunuz acil durumlarda sürekli olarak en ön safta görev yapıyorsunuz, hepinize minnettarız. Bu zorlu görevinizde kolaylıklar diliyorum, her zaman yanınızdayız. Hepinizin bu anlamlı haftasını bir kez daha kutluyorum' şeklinde konuştu.

EMEKLİ OLAN PERSONELE PLAKET VERİLDİ

Programda, görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan itfaiye personelleri Hamit Uzunahmetoğlu, Atınç Yakarışık ve Ahmet Kuloğlu'na hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.

Ayrıca, bazı personellere de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ve başarı belgesi verildi. Plaket ve teşekkür belgeleri; Belediye Başkanı Fuat Köse, Başkan Yardımcıları Fazıl Hıdımoğlu ve Volkan Turgut, Belediye Meclis Üyesi Özcan Konal ile İtfaiye Müdürü Musa Pekdemir tarafından takdim edildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, Başkan Köse ve itfaiye personelinin sohbetiyle devam etti.