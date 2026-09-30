TOFAŞ Basketbol Takımı, BKT Eurocup 2026-2027 sezonu açılış haftasında Alman temsilcisi NINERS Chemnitz'i evinde 82-69 mağlup ederek C Grubu'na galibiyetle başladı.

BURSA (İGFA) - Avrupa arenasında bu sezon Euroleague organizasyonu olan BKT EuroCup'ta yer alan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 normal sezonunda C Grubu ilk hafta maçında Alman temsilcisi NINERS Chemnitz'i konuk etti.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Shavar Reynolds, Efe Postel, Yiğitcan Saybir, Treshawn Thurman, Jamuni Mcneace beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini kaptan Saybir ile buldu. Shavar Reynolds, Jamuni Mcneace ve Efe Postel'in basketleriyle 8-4 öne geçen Bursa ekibi, rakip sayılarına Bryce Jones, Zach Nutall ile karşılık verirken, Leon Harun Apaydın'ın üçlüğü sonrası ilk çeyrek 22-15 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun başında Shavar Reynolds ve Jamuni Mcneace ile skor üreten TOFAŞ Basketbol Takımı, 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 28-17. Yiğitcan Saybir, Gabe Brown ve Zach Nutall ile skor bulmaysa devam eden Mavi Yeşilli takım, Bryce Jones, Shavar Reynolds ve Terrell Carter'ın sayılarıyla 18. dakikada 18 sayılık fark (44-26) yakaladı. Çeyrek sonunda da Zach Nutall ile sayılar bulan TOFAŞ soyunma odasına 46-30 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyoda iyi başlayan taraf Alman temsilcisi olurken, NINERS Chemnitz 24. dakikada farkı 6'ya çekti: 52-46. Zach Nutall, Gabe Brown ve Leon Apaydın'ın basketleriyle 29. dakikada durumu 59-51 yapan ev sahibi takım, son çeyreğe 60-53 önde başladı.

Dördüncü periyodun başında 5-0'lık seri ile farkı 2'ye (60-58) indiren NINERS Chemnitz'a Treshawn Thurman ile yanıt veren TOFAŞ, Gabe Brown'un üçlüğüyle bitime 4.40 kala farkı 9'a çıkardı: 69-60. Bryce Jones ve Gabe Brown'un sayılarıyla bitime 1.48 kala farkı yeniden çift hanelere (74-63) taşıyan Bursa ekibi, Jamuni Mcneace, Shavar Reynolds, Terrell Carter ve Thurman'ın sayılarıyla parkeden 82-69 galip ayrıldı.

NINERS Chemnitz karşısında TOFAŞ'ta Bryce Jones 13 sayı; Gabe Brown 12 sayı; Zach Nutall 11 sayı; Jamuni Mcneace 11 sayı ve Shavar Reynolds Jr. ise 10 sayıyla katkı verdi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, BKT EuroCup C Grubu'ndaki ikinci maçını 6 Ekim Salı günü deplasmanda Cosea JL Bourg-En-Bresse ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. haftasında ise 3 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de deplasmanda Yukatel Denizli Basket ile kozlarını paylaşacak.