ANKARA (İGFA)- Vergi Denetim Kurulu, denetim kapasitesini ihtisaslaşma, veri analitiği, dijital denetim ve risk odaklı çalışma anlayışı doğrultusunda güçlendirmek amacıyla yeni yapılanmalara gidiyor. Buna göre, 1 Ekim 2026 itibarıyla üç yeni ihtisas birimi fiilen faaliyete başlayacak.

Yeni yapılar arasında Ankara Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı ve İstanbul Uluslararası Vergilendirme ve Transfer Fiyatlandırması Sektörel Denetim Daire Başkanlığı yer alıyor.

ORGANİZE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA KARŞI UZMANLAŞMIŞ DENETİM

Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlıkları; başta sahte belge düzenleme ve kullanma organizasyonları olmak üzere, çok sayıda kişi ve şirketin birlikte hareket ettiği, paravan şirketler ve finansal akışlarla desteklenen karmaşık yapıların bütüncül biçimde incelenmesi için oluşturuldu.

Bu birimlerin; akaryakıt, tütün ve sigara, alkollü içki, cep telefonu ve genel emtia kaçakçılığı, paravan şirketler, organize sahte belge ağları, fiyat manipülasyonuna dayalı yapılar ve kamu teşviklerinin suistimali gibi alanlarda çalışacağı bildirildi.

ULUSLARARASI İŞLEMLERE ÖZEL DENETİM KAPASİTESİ

İstanbul'da kurulacak Uluslararası Vergilendirme ve Transfer Fiyatlandırması Sektörel Denetim Daire Başkanlığı ise çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin denetimleri güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu yapının çalışma alanında transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye, yurtdışı kazançların vergilendirilmesi, kontrol edilen yabancı kurum kazancı, dar mükellefiyet, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, BEPS, Master File / Local File, CbCR / CRS, uluslararası bilgi değişimi, MAP / APA süreçleri ve Küresel Asgari Kurumlar Vergisi gibi başlıklar bulunuyor.

Yeni daire başkanlıklarının çalışma modelinde veri analitiği ve dijital denetim önemli rol oynayacak. Kurulun mevcut analiz sistemleri ile ulusal ve uluslararası veri kaynaklarından elde edilen bilgiler, uzman vergi müfettişlerinin değerlendirmeleriyle birlikte kullanılacak.

Görev yapacak müfettişlerin seçiminde fiili deneyim, teknik ve hukuki bilgi, veri ve sistem kullanım yetkinliği, raporlama kapasitesi, yabancı dil bilgisi ve uzmanlık eğitimi gibi kriterler esas alınacak. Ayrıca görevlendirilecek personelin özel eğitim ve mentörlük süreçleriyle sürekli desteklenmesi planlanıyor.

Vergi Denetim Kurulu, yeni yapılanmayla birlikte organize vergi kaçakçılığıyla daha etkin mücadele etmeyi, çok uluslu şirketlere yönelik denetim kapasitesini artırmayı ve karmaşık işlemleri uzman ekiplerle değerlendirmeyi amaçlıyor. Kurul, mükellef hakları, hukuki güvenlik ve eşitlik ilkesini gözeten; risk temelli, veri destekli ve uzmanlaşmış denetim anlayışını geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.