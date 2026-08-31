DAĞDER, Bursa Kırtasiyeciler Odası ve Downtown iş birliğiyle köy okulları için kitap bağışı kampanyası başlattı. 28 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Downtown'da toplanan kitaplar, ihtiyaç sahibi kırsal okulların kütüphanelerine ulaştırılacak.

BURSA (İGFA) - DAĞDER, Bursa Kırtasiyeciler Odası ve Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi iş birliğiyle kırsal mahalle ve köy okullarının kütüphanelerini zenginleştirmeyi hedefleyen kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

6 Eylül 2026 tarihine kadar Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde toplanacak kitaplar, kampanya sonunda tasnif edilerek ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılacak.

KİTAPLAR YENİDEN OKUYUCULARINA KAVUŞACAK

Kampanya, eğitime destek olmak, kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve özellikle kırsal bölgelerdeki okulların kütüphanelerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirildi. Vatandaşlar, evlerinde bulunan ve yeniden değerlendirilebilecek kitapları Downtown'da kurulan kitap kumbaralarına bırakabilecek. Toplanan kitaplar yaş gruplarına ve içeriklerine göre ayrıştırılarak kırsal mahalle ve köy okullarına gönderilecek.

Projenin, sadece dönemsel bir kampanya olarak kalmayıp her yıl büyüyen ve yeni paydaşlarla genişleyen sürdürülebilir bir kitap dayanışması modeline dönüşmesi hedeflendi.

'HER KİTAP BİR ÇOCUĞUN DÜNYASINA AÇILAN YENİ BİR KAPIDIR'

DAĞDER Genel Başkanı Derya Başak, projenin önemine dikkat çekerek, özellikle kırsaldaki öğrencilerin daha fazla kitaba ulaşmasını önemsediklerini söyledi. Başak, kampanyanın her yıl büyüyen ve daha fazla öğrenciye ulaşan bir dayanışma hareketine dönüşmesini istediklerini belirtti.

Downtown Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Melek Poyraz ise projenin uzun soluklu bir sosyal sorumluluk hareketine dönüşmesini amaçladıklarını ifade ederek, bir kitabın yeniden başka bir okuyucuyla buluşmasının paylaşım ve kaynakların yeniden değerlendirilmesi açısından önemli bir örnek olduğunu vurguladı.